Messi 644 gol: birre a tutti i portieri battuti, Buffon compreso (Di venerdì 25 dicembre 2020) Gianluigi Buffon ha ricevuto da Lionel Messi due birre speciali, una con il numero 514 e una con il 515. Il portiere della Juve ha ringraziato la Budweiser, che ha inviato delle birre numerate a tutti i portieri che hanno subìto un gol da Messi, e il campione argentino su Instagram così: “Grazie per le birre, lo prendo come un complimento! Abbiamo combattuto grandi battaglie nel corso degli anni! Congratulazioni Messi per aver battuto il record dei 644 gol! Cin cin“. Messi ha festeggiato martedì scorso, andando in gol contro il Valladolid, il record di 644 reti segnate con una sola squadra di club, superando Pelé in questa speciale classifica. I gol di Messi a Buffon risalgono a ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 25 dicembre 2020) Gianluigiha ricevuto da Lionelduespeciali, una con il numero 514 e una con il 515. Il portiere della Juve ha ringraziato la Budweiser, che ha inviato dellenumerate ache hanno subìto un gol da, e il campione argentino su Instagram così: “Grazie per le, lo prendo come un complimento! Abbiamo combattuto grandi battaglie nel corso degli anni! Congratulazioniper aver battuto il record dei 644 gol! Cin cin“.ha festeggiato martedì scorso, andando in gol contro il Valladolid, il record di 644 reti segnate con una sola squadra di club, superando Pelé in questa speciale classifica. I gol dirisalgono a ...

pisto_gol : Il primo e l’ultimo dei #644 gol di #Messi con la maglia del Barcellona: l’asso argentino supera Pelé e stabilisce… - infoitsport : Messi, 644 gol: una birra a ogni portiere battuto. Buffon: 'Lo prendo come un complimento' FOTO - ItaSportPress : Messi e le... 644 birre per i portieri: arrivano le prime per Buffon, Oblak e Kepa - - ansacalciosport : Messi: 'Non avrei mai pensato battere record gol di Pelè'. Con rete al Valladolid, argentino del Barcellona a quota… - infoitsport : Messi, 644 gol: una birra a ogni portiere battuto. Buffon: 'Lo prendo come un complimento' FOTO -