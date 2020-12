Juventus, Morata avverte: “Tutti con la mazza, ma torneremo con rabbia e determinazione” (Di venerdì 25 dicembre 2020) La Juventus saluta il 2020 con un bilancio tutt'altro che positivo.Un avvio di stagione complicato e una classifica che non sorride: è questa la sintesi degli ultimi mesi bianconeri, con la formazione di Pirlo che saluta il vecchio anno al 6° posto e con una sconfitta che brucia. Inevitabile la pioggia di critiche piombate addosso alla "Vecchia Signora", il cui obiettivo stagionale, resta il 10° scudetto consecutivo. Ma a difendere la squadra ci pensa l'attaccante bianconero Alvaro Morata che, tramite Instagram, ha voluto rispondere a tutte le polemiche nate nelle ultime settimane. “Non dimenticatevi che siamo la Juve: appena c’è un periodo complicato Tutti escono con la mazza, ma questa maglia non è una qualunque maglia e torneremo con rabbia, grinta e ... Leggi su mediagol (Di venerdì 25 dicembre 2020) Lasaluta il 2020 con un bilancio tutt'altro che positivo.Un avvio di stagione complicato e una classifica che non sorride: è questa la sintesi degli ultimi mesi bianconeri, con la formazione di Pirlo che saluta il vecchio anno al 6° posto e con una sconfitta che brucia. Inevitabile la pioggia di critiche piombate addosso alla "Vecchia Signora", il cui obiettivo stagionale, resta il 10° scudetto consecutivo. Ma a difendere la squadra ci pensa l'attaccante bianconero Alvaroche, tramite Instagram, ha voluto rispondere a tutte le polemiche nate nelle ultime settimane. “Non dimenticatevi che siamo la Juve: appena c’è un periodo complicatoescono con la, ma questa maglia non è una qualunque maglia econ, grinta e ...

