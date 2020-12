In arrivo il sequel de L’esorcista di David Gordon Green (Di venerdì 25 dicembre 2020) L’esorcista, uno dei cult più spaventosi della storia del cinema, torna nelle sale con un sequel diretto dal regista David Gordon Green. Observer sostiene che il regista sia infatti in trattative con Blumhouse Productions, la società dietro a successi horror come The Invisible Man, The Purge e Get Out, per un sequel de L’esorcista. L’esorcista La pellicola originale, uscita nel 1973, è ancora oggi considerata il più grande horror di tutti i tempi. Il film di William Friedkin venne nominato a 10 premi Oscar, incluso miglior film, e vinse due statuette. Di cosa parla il sequel de L’esorcista? Al momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli circa il sequel de ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 25 dicembre 2020), uno dei cult più spaventosi della storia del cinema, torna nelle sale con undiretto dal regista. Observer sostiene che il regista sia infatti in trattative con Blumhouse Productions, la società dietro a successi horror come The Invisible Man, The Purge e Get Out, per undeLa pellicola originale, uscita nel 1973, è ancora oggi considerata il più grande horror di tutti i tempi. Il film di William Friedkin venne nominato a 10 premi Oscar, incluso miglior film, e vinse due statuette. Di cosa parla ilde? Al momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli circa ilde ...

