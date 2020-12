Fabrizio Corona nei guai per la mascherina (Di venerdì 25 dicembre 2020) Fabrizio Corona è stato paparazzato in centro a Milano senza indosso nessuna mascherina. Ha parcheggiato in divieto di sosta e poi ha abbracciato un fans, infischiandosene dei divieti anti Covid… Fabrizio Corona non si smentisce mai. Neanche durante l’emergenza Coronavirus. E così il re dei paparazzi ne ha fatta un’altra delle sue. Questa volta infrangendo le regole per contenere l’emergenza sanitaria. Come riporta il settimanale Oggi, Corona pochi giorni Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 25 dicembre 2020)è stato paparazzato in centro a Milano senza indosso nessuna. Ha parcheggiato in divieto di sosta e poi ha abbracciato un fans, infischiandosene dei divieti anti Covid…non si smentisce mai. Neanche durante l’emergenzavirus. E così il re dei paparazzi ne ha fatta un’altra delle sue. Questa volta infrangendo le regole per contenere l’emergenza sanitaria. Come riporta il settimanale Oggi,pochi giorni Articolo completo: dal blog SoloDonna

