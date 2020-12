Don Piccolo | “Anche a Natale quando la storia chiama | la Chiesa risponde”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiOliveto Citra (Sa) – “la, lae questo accade, rimanendo distanti ma con Dio accanto a noi”. È un messaggio di speranza, accompagnato dall’invito a riscoprire i valori autentici della fede, soprattutto in un momento difficile come quello di oggi, ilai tempi della pandemia da coronavirus, quello che arriva dal parroco della città di Oliveto Citra, don Luigi. Pandemia che ha modificato stili di vita e abitudininel giorno didove dpcm e ordinanze hanno introdotto norme rigide, obbligando le persone a mantenere le distanze ed evitare assembramenti per prevenire i contagi. “È stato l’anno del ...