Coronavirus, Babbo Natale “arruolato” contro i No-Vax: «Ho 1750 anni, ascoltate me, non loro» (Di venerdì 25 dicembre 2020) Dopo Gandalf, lo stregone dalla lunga barba bianca protagonista del fantasy Il Signore degli Anelli, Babbo Natale. Il vecchietto più amato dei bimbi sarebbe il testimonial perfetto per il vaccino anti Covid. Età «1.750 anni, anno più, anno meno». Ma si sottoporrebbe all’iniezione scudo? «Me lo stanno chiedendo in tanti. Non avrei nessuna difficoltà a fare il vaccino. Dalle parti mie non ci sarebbe neanche il problema della conservazione. Alcuni vaccini, infatti, hanno bisogno di temperature polari». Suonerebbero più o meno così le risposte dell’originale Santa Claus, arruolato per un’intervista immaginaria dal portale anti fake news “Dottore, ma è vero che…?” della Federazione degli Ordini medici (Fnomceo). Il tutto, per spiegare ai più piccoli l’importanza dell’iniezione scudo contro Covid-19, ma ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 25 dicembre 2020) Dopo Gandalf, lo stregone dalla lunga barba bianca protagonista del fantasy Il Signore degli Anelli,. Il vecchietto più amato dei bimbi sarebbe il testimonial perfetto per il vaccino anti Covid. Età «1.750, anno più, anno meno». Ma si sottoporrebbe all’iniezione scudo? «Me lo stanno chiedendo in tanti. Non avrei nessuna difficoltà a fare il vaccino. Dalle parti mie non ci sarebbe neanche il problema della conservazione. Alcuni vaccini, infatti, hanno bisogno di temperature polari». Suonerebbero più o meno così le risposte dell’originale Santa Claus,per un’intervista immaginaria dal portale anti fake news “Dottore, ma è vero che…?” della Federazione degli Ordini medici (Fnomceo). Il tutto, per spiegare ai più piccoli l’importanza dell’iniezione scudoCovid-19, ma ...

