Chi vuole Draghi a Palazzo Chigi? Report Swg (Di venerdì 25 dicembre 2020) Si sta così, come d’inverno, il governo Conte-bis. Gli italiani non sono gli unici a soffrire il lockdown, svela l’ultimo radar di Swg. Anche la politica vive una fase di instabile stabilità, con una maggioranza sospesa fra crisi e rimpasti ventilati un giorno sì e l’altro pure. Solo un quinto degli italiani, ad esempio, prevede di qui a breve uno scossone letale per il governo rossogiallo, il 21%. Eppure quello che sei mesi fa, nelle stesse rivelazioni, appariva come un monolite, oggi mostra le prime crepe. Così il 41% degli intervistati non scommette sulla durata del governo fino a fine legislatura. Persino tra gli elettori della maggioranza, Pd e Cinque Stelle, lo scetticismo è rampante. Il 55%, più della metà, si aspetta un incidente di percorso entro il 2023. Numeri alla mano, lo stallo è considerato la prospettiva meno preoccupante. Nel mezzo di una seconda, drammatica ondata di ... Leggi su formiche (Di venerdì 25 dicembre 2020) Si sta così, come d’inverno, il governo Conte-bis. Gli italiani non sono gli unici a soffrire il lockdown, svela l’ultimo radar di Swg. Anche la politica vive una fase di instabile stabilità, con una maggioranza sospesa fra crisi e rimpasti ventilati un giorno sì e l’altro pure. Solo un quinto degli italiani, ad esempio, prevede di qui a breve uno scossone letale per il governo rossogiallo, il 21%. Eppure quello che sei mesi fa, nelle stesse rivelazioni, appariva come un monolite, oggi mostra le prime crepe. Così il 41% degli intervistati non scommette sulla durata del governo fino a fine legislatura. Persino tra gli elettori della maggioranza, Pd e Cinque Stelle, lo scetticismo è rampante. Il 55%, più della metà, si aspetta un incidente di percorso entro il 2023. Numeri alla mano, lo stallo è considerato la prospettiva meno preoccupante. Nel mezzo di una seconda, drammatica ondata di ...

CarloCalenda : Auguri di buone feste da @Azione_it. È stato un anno drammatico. La Repubblica è fragile. Ma dalla consapevolezza n… - matteosalvinimi : VERGOGNA! 5 stelle e una parte di Pd in Europa votano un emendamento che chiede la #PATRIMONIALE nella risoluzione… - Giorgiolaporta : Atterro a #Fiumicino e nessun controllo a test e autocertificazione. Venivo dal #Belgio, 1°Paese al mondo per morti… - errabonda20 : @antonio16831540 Grazie Antonio È bellissimo Da vedere assolutamente Buon Natale a te e a chi ti vuole bene - Marco_chp1 : RT @scenarieconomic: IL “FATTO” VUOLE LICENZIARE CHI NON SI VACCINA. Bello il mondo dei media pentastellati -