Videogiochi e microtransazioni | un giovane su 10 ruba soldi o si indebita per effettuare acquisti

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Da un recente studio sulleneisono emersi alcuni dati interessanti e, al tempo stesso, molto inquietanti. Stando al sondaggio della Royal Society for Public Health unsu 10o siperall'interno dei giochi. Lo studio indica che unsu 6 (minorenni), il 15 % degli intervistati, almeno una volta ha sottrattosenza permesso ai propri genitori per le. Leggi altro...

Da un recente studio sulle microtransazioni nei videogiochi sono emersi alcuni dati interessanti e, al tempo stesso, molto inquietanti. Stando al sondaggio della Royal Society for Public Health un ...In generale, la maggior parte dei partecipanti al sondaggio hanno inoltre riferito che i giochi utilizzati contengono elementi di "pay to win", ovvero la necessità di acquistare microtransazioni ...