Una poltrona per due: Eddie Murphy non aiutò John Landis durante il suo processo per omicidio colposo (Di giovedì 24 dicembre 2020) Dopo le riprese di Una poltrona per due, Eddie Murphy non presenziò al processo per omicidio colposo nei confronti di John Landis: ecco per quali motivi. Dopo le riprese di Una poltrona per due, Eddie Murphy non presenziò al processo per omicidio colposo nei confronti di John Landis. Qualche anno dopo l'uscita del film, infatti, il regista fu portato in tribunale per un tragico incidente verificatosi sul set di un altro progetto, nell'estate del 1982, poco prima della lavorazione della celeberrima commedia che in Italia è divenuto l'appuntamento televisivo fisso per la vigilia di Natale. Una poltrona ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 24 dicembre 2020) Dopo le riprese di Unaper due,non presenziò alpernei confronti di: ecco per quali motivi. Dopo le riprese di Unaper due,non presenziò alpernei confronti di. Qualche anno dopo l'uscita del film, infatti, il regista fu portato in tribunale per un tragico incidente verificatosi sul set di un altro progetto, nell'estate del 1982, poco prima della lavorazione della celeberrima commedia che in Italia è divenuto l'appuntamento televisivo fisso per la vigilia di Natale. Una...

wireditalia : Oggi è quel giorno in cui si guarda Una poltrona per due: - GassmanGassmann : ...e gnente... “Una poltrona per due”... ce so ricascato... na droga. ?????? - MediasetTgcom24 : 'Una poltrona per due': anche nel terribile 2020 riecco il classico della vigilia di Natale #unapoltronaperdue… - CarlottaImboldi : Stasera continuo con la mia protesta verso Mediaset. Non guardo una poltrona per due. Basta! Non è possibile che ci sia ogni anno - GianniRoberto1 : Posso starci in due in una poltrona. #Unapoltronaperdue -