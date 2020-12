Sci di fondo, Lucia Scardoni unica nota lieta di un’Italia femminile dal bilancio in profondo rosso (Di giovedì 24 dicembre 2020) La Coppa del Mondo di sci di fondo ha concluso la parte iniziale della stagione 2020-21, nella quale si è però potuta ammirare una sola tappa con tutte le migliori atlete al via, ovvero quella di Kuusamo. Infatti le competizioni di Davos e Dresda si sono disputate senza Norvegia, Svezia e Finlandia. Tale dinamica, le ha rese vere e proprie gare di “Serie B”, in quanto prive di quasi tutte le protagoniste più attese. Cionondimeno, l’Italia ha partecipato a qualsiasi appuntamento ed è dunque possibile pesare il borsino dicembrino della squadra femminile. Orbene, alla luce di quanto visto sinora, non si può certo sorridere. Una delle poche note liete è Lucia Scardoni, che nelle tre sprint disputate si è issata per due volte in semifinale e in un caso è giunta sino alla finale, sfruttando al meglio l’assenza delle nordiche ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 dicembre 2020) La Coppa del Mondo di sci diha concluso la parte iniziale della stagione 2020-21, nella quale si è però potuta ammirare una sola tappa con tutte le migliori atlete al via, ovvero quella di Kuusamo. Infatti le competizioni di Davos e Dresda si sono disputate senza Norvegia, Svezia e Finlandia. Tale dinamica, le ha rese vere e proprie gare di “Serie B”, in quanto prive di quasi tutte le protagoniste più attese. Cionondimeno, l’Italia ha partecipato a qualsiasi appuntamento ed è dunque possibile pesare il borsino dicembrino della squadra. Orbene, alla luce di quanto visto sinora, non si può certo sorridere. Una delle poche note liete è, che nelle tre sprint disputate si è issata per due volte in semifinale e in un caso è giunta sino alla finale, sfruttando al meglio l’assenza delle nordiche ...

_crazy_Freddie_ : @Deltacetum @Ilamaiunagioia Ho già gli sci da fondo pronti, sappiatelo. - aostasera : Sci di #fondo, piste aperte a tutti solo nei giorni di zona arancione - FondoItalia : Fondo - Ventura verso il suo primo Tour de Ski: 'Non vado solo per fare esperienza; le gare a Lago? Un sogno' - ADM_assdemxmi : RT @lecco_notizie: Sci di fondo. Opa Cup in Val Formazza, al via le sorelle Rossi - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Fondo - Il contingente francese per il Tour de Ski: c'è il quarantenne Gaillard, l'unico ad aver preso parte a tutte le ed… -