Milleproroghe, via libera al decreto dal Consiglio dei ministri: cosa prevede (Di giovedì 24 dicembre 2020) Arrivato l’ok del Consiglio dei ministri al decreto Milleproroghe. Tante le misure contenute nella bozza che, col finire dell’anno, avrebbero rischiato lo stop. Vediamo nel dettaglio. Sfratti e autostrade Per prima cosa il blocco degli sfratti per tutti i casi di morosità fino al 30 giugno; a questo si aggiunge anche il congelamento dei pedaggi autostradali fino a fine luglio, quando verranno aggiornati i piani economico-finanziari di 18 concessionari. Lo Smart working Nel 2020, anno del Covid, l’Italia ha conosciuto in maniera massiccia lo smart working, soprattutto quelle famiglie con figli a carico in età scolare che si sono visti chiudere le scuole. Ed ecco quindi che il testo approvato precede una proroga del diritto dei genitori con figli under 14 di chiedere lo smart working. Non ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 24 dicembre 2020) Arrivato l’ok deldeial. Tante le misure contenute nella bozza che, col finire dell’anno, avrebbero rischiato lo stop. Vediamo nel dettaglio. Sfratti e autostrade Per primail blocco degli sfratti per tutti i casi di morosità fino al 30 giugno; a questo si aggiunge anche il congelamento dei pedaggi autostradali fino a fine luglio, quando verranno aggiornati i piani economico-finanziari di 18 concessionari. Lo Smart working Nel 2020, anno del Covid, l’Italia ha conosciuto in maniera massiccia lo smart working, soprattutto quelle famiglie con figli a carico in età scolare che si sono visti chiudere le scuole. Ed ecco quindi che il testo approvato precede una proroga del diritto dei genitori con figli under 14 di chiedere lo smart working. Non ...

sole24ore : Milleproroghe, via libera al decreto. Dal blocco degli sfratti allo smart working per i figli under 14: ecco tutte… - giuliog : RT @sole24ore: Milleproroghe, via libera al decreto. Dal blocco degli sfratti allo smart working per i figli under 14: ecco tutte le novità… - ramveggie : Milleproroghe, via libera al decreto | rischi contagio durante un pranzo natale | Addio Stella Tennant Milleprorogh… - ramveggie : Milleproroghe, via libera al decreto | rischi contagio durante un pranzo natale | Addio Stella Tennant - GoodMorningIT : Covid, la variante sudafricana | Via libera al dl Milleproroghe | Brexit, accordo imminente | Trump grazia i condan… -