Milan, Ibrahimovic: “Giusto sognare lo scudetto” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Anche senza Zlatan Ibrahimovic, il Milan ha chiuso il 2020 come meglio non avrebbe potuto. Il gol di Theo Hernandez al 93' alla Lazio ha consentito ai rossoneri di rimanere in vetta e respingere l'assalto dell'Inter. Ibrahimovic, che è ancora ai box per un infortunio al polpaccio che verrà rivalutato a inizio settimana prossima, ha parlato delle ambizioni dei rossoneri per questa stagione: “Dove possiamo arrivare? Dobbiamo cominciare bene il 2021 e pensare partita per partita, come se fosse l’ultima. Dobbiamo avere fame: tutti i giorni, ogni momento. scudetto? Dobbiamo avere il coraggio di sognarlo. Fino a quando giocherò? Me lo chiedono tutti, la risposta è sempre la stessa: andrò avanti finché riuscirò a fare quanto faccio adesso. Giocare la Champions? A chi non piacerebbe... se posso restare, lo faccio".caption ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 24 dicembre 2020) Anche senza Zlatan, ilha chiuso il 2020 come meglio non avrebbe potuto. Il gol di Theo Hernandez al 93' alla Lazio ha consentito ai rossoneri di rimanere in vetta e respingere l'assalto dell'Inter., che è ancora ai box per un infortunio al polpaccio che verrà rivalutato a inizio settimana prossima, ha parlato delle ambizioni dei rossoneri per questa stagione: “Dove possiamo arrivare? Dobbiamo cominciare bene il 2021 e pensare partita per partita, come se fosse l’ultima. Dobbiamo avere fame: tutti i giorni, ogni momento.? Dobbiamo avere il coraggio di sognarlo. Fino a quando giocherò? Me lo chiedono tutti, la risposta è sempre la stessa: andrò avanti finché riuscirò a fare quanto faccio adesso. Giocare la Champions? A chi non piacerebbe... se posso restare, lo faccio".caption ...

