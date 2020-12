I cachi | ecco perché fanno bene al nostro corpo e alla mente

Leggi su improntaunika

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Redazione Sono uno dei frutti autunnali più dolci, ma sono anche meno conosciuti rispetto a fichi, uva, castagne e ovviaalle onnipresenti zucche (che sono però verdure!): i, conosciuti anche come loti, non sono solo buoni da mangiare ma anche incredibilbelli da vedere. Isono composti per la maggior parte di acqua e zucchero, ma apportano anche sali minerali e vitamine (soprattutto C ed A) e hanno un discreto contenuto di calorie (70 calorie per 100 grammi di frutto): sono energetici e rivitalizzanti, consigliatissimi per bambini e sportivi, mentre sono meno indicati per chi soffre di diabete o è in sovrappeso. Le proprietà di questo frutto, che era già conosciuto in Giappone e in Cina più di 2000 anni fa, sono veranumerose: sono considerati diuretici e drenanti, ...