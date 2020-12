Gianluca Vacchi presenta Blu Jerusalema: nata con una malformazione, dovrà essere operata (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il noto imprenditore influencer, mostrando per la prima volta la figlia Blu Jerusalema, ha parlato delle sue condizioni di salute per le quali a breve verrà operata Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca, modella e imprenditrice venezuelana, hanno mostrato per la prima volta in esclusiva alla rivista spagnola Hola la piccola Blu Jerusalema, nata verso fine ottobre. Vacchi fino ad oggi aveva preferito mantenere la privacy e vivere questa gioia lontano dagli occhi di social e giornalisti, ma con l’occasione di presentare a tutti la figlia ha condiviso con i suoi fan la preoccupazione per le sue condizioni di salute. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluca ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il noto imprenditore influencer, mostrando per la prima volta la figlia Blu, ha parlato delle sue condizioni di salute per le quali a breve verràe Sharon Fonseca, modella e imprenditrice venezuelana, hanno mostrato per la prima volta in esclusiva alla rivista spagnola Hola la piccola Bluverso fine ottobre.fino ad oggi aveva preferito mantenere la privacy e vivere questa gioia lontano dagli occhi di social e giornalisti, ma con l’occasione dire a tutti la figlia ha condiviso con i suoi fan la preoccupazione per le sue condizioni di salute. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

