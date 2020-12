Gears of War 5 Guida: Come riscattare le ricompense di Natale e sbloccare Marcus Gearsmas (Di giovedì 24 dicembre 2020) Se giocate a Gears of War 5 sarete lieti di sapere che durante le festività potete sia ottenere la Skin esclusiva di Marcus Gearsmas che riscattare delle ricompense GRATIS a tema. A seguire vi riportiamo tutti i dettagli. Come sbloccare Marcus Gearsmas in Gears of War 5 Per ottenere la Skin esclusiva di Marcus natalizio dovete portare a termine le seguenti Sfide: Vinci 60 round in Versus, Orda o Fuga Completa 25 Round nella modalità Snowball o Orda Natalizia Vinci 3 partite nella modalità Snowball o Orda Natalizia Infliggi 200.000 danni in Versus, Orda o Fuga Esegui 30 eliminazioni con lo spara neve nella modalità Snowball Esegui 50 uccisioni nella modalità Orda Natalizia Potete controllare ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 24 dicembre 2020) Se giocate aof War 5 sarete lieti di sapere che durante le festività potete sia ottenere la Skin esclusiva dimas chedelleGRATIS a tema. A seguire vi riportiamo tutti i dettagli.mas inof War 5 Per ottenere la Skin esclusiva dinatalizio dovete portare a termine le seguenti Sfide: Vinci 60 round in Versus, Orda o Fuga Completa 25 Round nella modalità Snowball o Orda Natalizia Vinci 3 partite nella modalità Snowball o Orda Natalizia Infliggi 200.000 danni in Versus, Orda o Fuga Esegui 30 eliminazioni con lo spara neve nella modalità Snowball Esegui 50 uccisioni nella modalità Orda Natalizia Potete controllare ...

Ultime Notizie dalla rete : Gears War Gears of War 5: Hivebusters - La recensione del nuovo DLC Gamereactor Italia Gears 5: Hivebusters - recensione

The Coalition torna su Gears 5 con Hivebusters, la sua prima espansione single player. Ecco la nostra recensione!

Tencent: lo studio di Warframe e il publisher di Samurai Shodown acquisti dall'azienda cinese

Nelle scorse ore vi abbiamo raccontato dell'acquisizione di Splash Damage da parte di Tencent. Lo studio che ha contribuito allo sviluppo di Gears Tactics e Gears 5, però, non è l'unico coinvolto nell ...

The Coalition torna su Gears 5 con Hivebusters, la sua prima espansione single player. Ecco la nostra recensione!Nelle scorse ore vi abbiamo raccontato dell'acquisizione di Splash Damage da parte di Tencent. Lo studio che ha contribuito allo sviluppo di Gears Tactics e Gears 5, però, non è l'unico coinvolto nell ...