Elisabetta Gregoraci, il suo ex Francesco Bettuzzi lancia una bomba: "Non è libera"

Elisabetta Gregoraci nelle ultime settimane si è scagliata contro Mino Magli, ma invece ha speso solo belle parole per il suo vero ex Francesco Bettuzzi. L'uomo adesso è tornato a parlare, questa volta su DiPiù, dove ha rivelato che EliGreg era la donna della sua vita e che secondo lui l'ex gieffina non è libera di amare. "Uno dei periodi più belli è stato quando lei ha condotto Made in Sud. Mi trasferii con lei a Napoli, dove c'erano gli studi. Napoli è diventata la cornice del nostro amore, io mi sentivo un adolescente. Ci dicevamo ti amo ogni due secondi e parlavamo di convivenza, di progetti, di futuro, di figli. Se fino a quel momento non mi ero fatto una famiglia era perché non avevo trovato la donna giusta. Elisabetta lo era. Avevo l'impressione che vivesse come un senso di ...

