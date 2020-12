Durant è tornato: 'Ho dovuto imparare a camminare di nuovo' (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

Gazzetta_NBA : #KevinDurant è tornato: “Ho dovuto imparare a camminare di nuovo. Ora inseguo l’anello” #BrooklynNets - tutticonvocati : ???@simonesandri:'Qui a NY i #Nets, nell'immaginario popolare, sono già i favoriti per le finals. #Durant sembra ave… - infoitsport : NBA - Nets, per Steve Nash Durant è quasi tornato al suo livello pre-infortunio - FabioBagatti : Durant è tornato ma questi WARRIORS dove vogliono andare #durant #nba - Capolii21 : Durant tornato come se non fosse successo nulla, ci sta -

Ultime Notizie dalla rete : Durant tornato Durant: “Ho dovuto imparare a camminare di nuovo. Ora inseguo l’anello” La Gazzetta dello Sport NBA, Kevin Durant sul suo ritorno: “Devo solo tornare a giocare come so”

L’NBA è finalmente tornata, con le prime due gare disputate nella scorsa nottata. Sebbene la regular season abbia appena preso il via, un forte segnale è arrivato dalla prima partita, Brooklyn Nets – ...

Nba, 561 giorni dopo Kevin Durant torna come un re (tenebroso)

Rottura del tendine d'Achille. Toronto avrebbe poi vinto il titolo. La maglia numero 7 dei Brooklyn Nets Dopo 561 giorni Durant è tornato in campo, con un'altra maglia, la numero 7 dei Brooklyn Nets, ...

L’NBA è finalmente tornata, con le prime due gare disputate nella scorsa nottata. Sebbene la regular season abbia appena preso il via, un forte segnale è arrivato dalla prima partita, Brooklyn Nets – ...Rottura del tendine d'Achille. Toronto avrebbe poi vinto il titolo. La maglia numero 7 dei Brooklyn Nets Dopo 561 giorni Durant è tornato in campo, con un'altra maglia, la numero 7 dei Brooklyn Nets, ...