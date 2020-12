De Paul: «Andrò via da Udine ma al momento giusto. Ecco qual è il mio gol più bello» (Di giovedì 24 dicembre 2020) Rodrigo De Paul si è raccontato ai microfoni di Sky Sport: queste le parole della mezz’ala dell’Udinese e dell’Argentina Rodrigo De Paul si è raccontato ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole della mezz’ala dell’Udinese dell’Argentina. DE Paul FUORI DAL CAMPO – «Ora sono tranquillo, anni fa ero più pazzo…In spogliatoio sono uno che spinge il gruppo, so che a volte rompo ma credo di avere il giusto atteggiamento…A casa guardo tanto calcio in tv, seguo tutti i principali campionati, perché puoi sempre imparare qualcosa». MODELLI – «Nella mia carriera ho avuto in squadra alcuni giocatori che erano capitani solo a parole, altri invece che erano davvero un esempio per tutti, come Messi, che guida la mia Nazionale. Lui è il primo che si allena, è il primo a fare tutto, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Rodrigo Desi è raccontato ai microfoni di Sky Sport: queste le parole della mezz’ala dell’se e dell’Argentina Rodrigo Desi è raccontato ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole della mezz’ala dell’se dell’Argentina. DEFUORI DAL CAMPO – «Ora sono tranquillo, anni fa ero più pazzo…In spogliatoio sono uno che spinge il gruppo, so che a volte rompo ma credo di avere ilatteggiamento…A casa guardo tanto calcio in tv, seguo tutti i principali campionati, perché puoi sempre impararecosa». MODELLI – «Nella mia carriera ho avuto in squadra alcuni giocatori che erano capitani solo a parole, altri invece che erano davvero un esempio per tutti, come Messi, che guida la mia Nazionale. Lui è il primo che si allena, è il primo a fare tutto, ...

