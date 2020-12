Covid-19 | Giuseppe Conte a cuore aperto | “Il momento più difficile? I primi morti”

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Durante un’intervista andata in onda ieri sera a Porta a Porta, il Presidente del Consiglioha parlato di varie tematiche connesse all’emergenza, e si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni molto forti sul primo periodo e sulle enormi difficoltà avute al tempo del primo lockdown, quando esplose la pandemia e il numero dei, a tratti, pareva incontrollabile. Bruno Vespa ha provato a toccare le corde più sensibili del Premier, ed ha chiesto ase ci siano stati momenti nel 2020 che lo avessero spinto a pensare di non farcela. La risposta ha portato a ricordare il periodo del primo lockdown, di una Lombardia disastrata e dei camion pieni di bare: “Non ci sono stati momenti in cui c’è stata paura di non farcela, ma ci sono stati momenti molto difficili, soprattutto ...

