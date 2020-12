Calcio, Gattuso: soffro di miastenia ma tranquilli non muoio (Di giovedì 24 dicembre 2020) soffro di una malattia autoimmune, la miastenia. da un mese che girano voci che muoio, ma tranquilli, non muoio. Vedere doppio una grossa difficolt e da un mese non sono me stesso. Credo che i ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 24 dicembre 2020)di una malattia autoimmune, la. da un mese che girano voci che, ma, non. Vedere doppio una grossa difficolt e da un mese non sono me stesso. Credo che i ...

RealPiccinini : Ammiro Gennaro Gattuso come uomo e come allenatore. Da stasera ancora di più. Se ci fossero più persone come lui il… - Eurosport_IT : Gattuso non molla mai, anzi ???? ?? - SkySport : Gattuso: 'Ho la miastenia. Ai giovani dico di non nascondersi' - repubblica : Napoli, Gattuso e la miastenia, la malattia causata dallo stress. 'Così non sono me stesso' [aggiornamento delle 18… - alemadaffari : RT @RealPiccinini: Ammiro Gennaro Gattuso come uomo e come allenatore. Da stasera ancora di più. Se ci fossero più persone come lui il mond… -