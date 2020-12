Alibaba nel mirino dell'antitrust cinese per sospette pratiche monopolistiche (Di giovedì 24 dicembre 2020) Le autorità antitrust cinesi hanno avviato un'indagine su Alibaba Group per 'sospette pratiche monopolistiche'. Lo ha riferito l'Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato, mettendo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 24 dicembre 2020) Le autoritàcinesi hanno avviato un'indagine suGroup per ''. Lo ha riferito l'Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato, mettendo ...

Una pratica oggetto di reclamo nel 2017 da parte della rivale JD.com, ma che Alibaba aveva negato: sul caso nessun giudizio era stato raggiunto. «L'indagine su Alibaba non indica che la Cina abbia ...

PECHINO - Le autorità antitrust cinesi hanno avviato un'indagine su Alibaba Group per «sospette pratiche monopolistiche». Lo ha riferito l'Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato, ...

Una pratica oggetto di reclamo nel 2017 da parte della rivale JD.com, ma che Alibaba aveva negato: sul caso nessun giudizio era stato raggiunto. «L'indagine su Alibaba non indica che la Cina abbia ...