VIDEO Verona Inter HIGHLIGHTS

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’sfida ildi Juric in trasferta, in una gara che si prospetta complessa e delicata per entrambe. GLISARANNO DISPONIBILI DOPO IL MATCH. Giornal.it.

sportface2016 : VIDEO #VeronaInter | #Skriniar in gol di testa, 1-2 per i nerazzurri - sportface2016 : VIDEO #VeronaInter | Errore incredibile di #Handanovic, gol regalato a #Ilic - AgoCannella : GOL! Ivan Ilic 63' CHE PAPETA DI HANDANOVIC HAI STUFATO Verona 1-1 Inter | #VeronaInter - sportface2016 : VIDEO #VeronaInter | Che gol di #Lautaro, nerazzurri avanti al Bentegodi -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Verona

L'Arena

VIDEO - Verona-Inter: Handanovic errore incredibile in presa, gol regalato a Ilic. Gli scaligeri trovano il pari grazie al portiere nerazzurro ...L'Inter sfida il Verona di Juric in trasferta, in una gara che si prospetta complessa e delicata per entrambe. GLI HIGHLIGHTS SARANNO DISPONIBILI DOPO IL ...