Striscia La Notizia è record | chi ha ricevuto più Tapiri? Lei batte tutti

Leggi su chenews

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)la, un tapiro d’oro daper un noto volto dello spettacolo italiano, Valerio Staffelli consegna questa sera la 29esima statuina, ma a chi?la(fonte foto: Twitter, @)Chi hapiùd’oro della storia diLa? State per scoprirlo, perché questa sera la showgirl che già detiene ilassoluto riceverà il tapiro numero 29. Chi può essere se non la regina della polemica Belen Rodriguez, che neanche in vacanza può starsene serana. Ma cosa ha ‘combinata’ questa volta per essere omaggiata di tale onore e sopratutto chi fa parte come lei della top 3 dei vip più attapirati di sempre? LEGGI ...