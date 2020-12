Nemo, il cane dei Macron, contro l’abbandono: il video è bellissimo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) ««La mia storia inizia con un abbandono. E come me, 100.000 animali vengono abbandonati ogni anno in Francia. Quindi a Natale adottali. Ma in coscienza». Un messaggio forte che arriva direttamente da un diretto interessato: Nemo il cane dei Macron adottato al canile. Gli scrittori con i loro cani e gatti sfoglia la gallery Leggi anche › Cani e gatti in tempo di Covid: come proteggerli › Joe Biden, il suo Major ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 23 dicembre 2020) ««La mia storia inizia con un abbandono. E come me, 100.000 animali vengono abbandonati ogni anno in Francia. Quindi a Natale adottali. Ma in coscienza». Un messaggio forte che arriva direttamente da un diretto interessato:ildeiadottato al canile. Gli scrittori con i loro cani e gatti sfoglia la gallery Leggi anche › Cani e gatti in tempo di Covid: come proteggerli › Joe Biden, il suo Major ...

nemo_av : RT @LAVonlus: ????Gli animali non sono oggetti da regalare, MAI! Ma se questo Natale sei pronto ad accogliere responsabilmente un cane o gatt… - stovrmborn : Io innamorata sempre di più del cane del presidente della repubblica francese. Nemo sei una diva je t’aime? - nhanguyen789 : Macron s'è messo a fare video al cagnolino Nemo. Con tanto di messaggi scritti in cui è il cane che parla in prima… - nemo_av : RT @ilSalvagenteit: Cure veterinarie: sì ai farmaci umani equivalenti per cani e gatti Approvato emendamento @patriziaprestip @LAVonlus '… -

Ultime Notizie dalla rete : Nemo cane Natale 2020: tutti i cartoni trasmessi in chiaro durante le vacanze Ciak Magazine Natale 2020: tutti i cartoni trasmessi in chiaro durante le vacanze

Dall’oceano di Nemo passiamo alle nevi dell’Alaska con Balto, il film d’animazione prodotto dalla Amblimation e uscito nel 1995. Il cane-lupo più famoso della storia dei cartoni ci accompagnerà con il ...

Dall’oceano di Nemo passiamo alle nevi dell’Alaska con Balto, il film d’animazione prodotto dalla Amblimation e uscito nel 1995. Il cane-lupo più famoso della storia dei cartoni ci accompagnerà con il ...