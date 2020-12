Natale alla Scala, Michele Mariotti dirige Mozart (Di mercoledì 23 dicembre 2020) ROMA, 23 DIC - Mozart è il regalo di Natale del Teatro alla Scala. E' dedicato interamente al genio di Salisburgo il concerto a porte chiuse diretto dal maestro Michele Mariotti con la pianista ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 23 dicembre 2020) ROMA, 23 DIC -è il regalo didel Teatro. E' dedicato interamente al genio di Salisburgo il concerto a porte chiuse diretto dal maestrocon la pianista ...

Radio1Rai : Sarà un #Natale diverso ma con gli amici di sempre”: è la promessa di @santegidionews ai poveri. A Modesta Valenti,… - Pontifex_it : L’albero di Natale e il presepe sono segni di speranza, specialmente in questo tempo difficile. Facciamo in modo di… - Corriere : ?? Il nostro speciale con tutte le variabili: quanti siete a tavola, quanto è grande la stanza, le finestre sono ape… - Eli_Sly : Ma che se so fumati oggi alla regia? GLI AGHI DI PINO DEGLI ALBERI DI NATALE PERCHE' NON SI SPIEGA. #GFVIP - surfingcasarba : RT @PippiCalz: #23dicembre 1984 #Strage del Rapido 904, la strage di Natale. Le indagini portarono alla luce complessi legami tra camorrist… -