Napoli-Torino 1-1 | Insigne salva gli azzurri

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Ilevita la sconfitta grazie ad una rete di Lorenzo. I campani pareggiano per 1-1 contro il, nella tredicesima giornata del campionato di Serie A. Un pareggio che fa scivolare glial quinto posto in classifica. Granata che restano in ultima posizione dopo l’ennesima rimonta subita in campionato.1-1: che gara è stata? Una partita delicata per entrambe le squadre, reduci da un periodo poco esaltante. La prima frazione di gioco, rispecchia alle perfezione il momento delle due compagini. Atteggiamento prudente da ambedue le parti, con ilche tenta di fare la partita senza trovare gli spazi necessari. La squadra di Gattuso, è costretta a fare meno di Demme a causa di un infortunio. L’unica occasione del primo ...