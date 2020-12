Marotta: “Il mercato? Ci confronteremo con Conte. Eriksen non è funzionale, giusto accontentarlo” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Beppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro l’Hellas Verona:“Il match con il Verona? Sicuramente verrà fuori una bella partita, è stata preparata bene negli ultimi giorni.Eriksen e gli altri giocatori in uscita? Ci confronteremo con l’allenatore come si fa normalmente in tutti i club, siamo quasi al termine del girone d’andata e manca poco per il mercato di gennaio, bisogna preparare insieme una strategia. Nomi? Voi sapete quali sono i trasferibili, che per un motivo o per l’altro vorrebbero andare via. Cercheremo di acContentare chi vuole più spazio e poi di trovare dei sostituti all’altezza. Vengono accostati tanti nomi all’Inter che non abbiamo mai cercato.Eriksen è sicuramente nella lista dei trasferibili, non è ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Beppe, ad dell’Inter, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro l’Hellas Verona:“Il match con il Verona? Sicuramente verrà fuori una bella partita, è stata preparata bene negli ultimi giorni.e gli altri giocatori in uscita? Cicon l’allenatore come si fa normalmente in tutti i club, siamo quasi al termine del girone d’andata e manca poco per ildi gennaio, bisogna preparare insieme una strategia. Nomi? Voi sapete quali sono i trasferibili, che per un motivo o per l’altro vorrebbero andare via. Cercheremo di acntare chi vuole più spazio e poi di trovare dei sostituti all’altezza. Vengono accostati tanti nomi all’Inter che non abbiamo mai cercato.è sicuramente nella lista dei trasferibili, non è ...

