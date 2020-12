Le relazioni a distanza nell’era di internet

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Lea lungasi possono idealizzare facilmente. A chi non piacciono le storie sugli amanti impotenti? Sebbeneabbia notevolmente migliorato le cose, sfortunatamente la realtà non è poi così affascinante. Anche gli orari cambiano se laè davvero lunga, e non solo; le chiamate perse, i biglietti dell’aereo costosi, i lunghi viaggi in macchina … tutto questo può ostacolare una relazione. E aggiungiamoci anche una pandemia, le probabilità di sopravvivere in coppia sembrano relativamente basse. Se sei in una relazione ain questo momento, non sei solo. A causa delle restrizioni sugli spostamenti vigenti in tutto il mondo, molti amanti sono separati a causa del COVID-19. Fortunatamente, molte persone stanno rivalutando cosa significa essere ...