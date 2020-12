In Kashmir ci sono state le prime elezioni da quando non è più autonomo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) È stato eletto un organo amministrativo locale, ma in molti vi hanno visto un voto popolare contro la revoca dell'indipendenza da parte dell'India Leggi su ilpost (Di mercoledì 23 dicembre 2020) È stato eletto un organo amministrativo locale, ma in molti vi hanno visto un voto popolare contro la revoca dell'indipendenza da parte dell'India

