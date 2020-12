GF Vip 5 Samantha De Grenet contro Stefania Orlando | “Psicopatica | la uccido!”

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) AncheDe, come l’amico Filippo Nardi, sarebbe in odor di squalifica. La show-girl, infatti, si è scagliatausando parole pesantissime, che hanno indignato i fan del Grande Fratello Vip 5 su Twitter. I malumori tra le due gieffine erano iniziati dal primo giorno dinella Casa, ma sono esplosi a causa di una teglia in cucina. Lasi è permessa di fare un’osservazione sul modo in cuistava usando quella teglia e quest’ultima è esposa, dandole(non direttamente, ma parlando con gli altri) con parole irripetibili. Prime scintille traDeNella Casa del Grande Fratello ...