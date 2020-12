GF Vip 5 | Dayane Mello non è single | la sua fidanzata si chiama Maria

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Se nella Casa del Grande Fratello Vip 5 ultimamente tiene banco l’amicizia speciale, quasi “saffica”, trae Rosalinda Cannavò, fuori le cose starebbero molto diversamente. Stando a quanto scrive Dagospia, l’informatissimo sito web che fa capo a Roberto D’Agostino, Rosalinda non sarebbe infatti l’unicadelle due. Anche laavrebbe qualcuno fuori. Ma, a sorpresa, non si tratterebbe di un uomo, bensì di una donna, di cui Dagospia conoscerebbe l’identità (e infatti ne fa il nome). L’amicizia “speciale” trae Rosalinda Cannavò Nell’ultimo periodo Alfonso Signorini sembra aver puntato molto sulla coppia formata dae Rosalinda Cannavò. Una coppia di amiche che tuttavia potrebbe provare ben più che un ...

Come spesso accade nella casa del Grande Fratello Vip la nomination sono motivo di scontro e discussioni. Questa volta protagonisti sono Dayane Mello e Tommaso Zorzi. Nel corso dell’ultima puntata, in ...Secondo un’indiscrezione spuntata su “Oggi” Dayane Mello avrebbe una misteriosa fidanzata ad aspettarla fuori dalla Casa. Come la prenderà Adua? Il rapporto tra Adua e Dayane cresce ogni giorno. Le ...