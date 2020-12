Davide Ancelotti esalta Calvert-Lewin: “Può diventare come Cristiano Ronaldo…” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Dominic Calvert-Lewin come Cristiano Ronaldo. Ne è sicuro Davide Ancelotti, figlio di Carlo, nonché suo vice e assistente all'Everton. Parlando ai microfoni di talkSport, Ancelotti Junior ha esaltato le doti dell'attaccante inglese tra i grandi protagonisti della stagione dei Toffees.Davide Ancelotti: "Calvert-Lewin può essere come CR7"caption id="attachment 1069815" align="alignnone" width="555" Dominic Calvert-Lewin (getty images)/caption"Penso che abbia tutti gli attributi per essere come Cristiano Ronaldo", ha esordito Davide Ancelotti su ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 23 dicembre 2020) DominicRonaldo. Ne è sicuro, figlio di Carlo, nonché suo vice e assistente all'Everton. Parlando ai microfoni di talkSport,Junior hato le doti dell'attaccante inglese tra i grandi protagonisti della stagione dei Toffees.: "può essereCR7"caption id="attachment 1069815" align="alignnone" width="555" Dominic(getty images)/caption"Penso che abbia tutti gli attributi per essereRonaldo", ha esorditosu ...

