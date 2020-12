Covid, Speranza: 'Grazie a Iss per attività formativa su vaccino' (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Agenzia Vista) Roma, 23 dicembre 2020 'Questo momento segna l'avvicinamento alla data di inizio delle vaccinazioni, il 27 dicembre, ... Leggi su leggo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Agenzia Vista) Roma, 23 dicembre 2020 'Questo momento segna l'avvicinamento alla data di inizio delle vaccinazioni, il 27 dicembre, ...

mante : Mentre i media italiani intevistano gli italiani che non sono riusciti a rientrare per le feste da UK, la notizia c… - Agenzia_Ansa : #Covid, via libera dall'Agenzia italiana del Farmaco (Aifa) al vaccino Pfizer-Biontech. Il ministro della Salute Ro… - gabrieligm : 500 famiglie delle vittime di Covid fanno causa a Giuseppe Conte, Roberto Speranza e Attilio Fontana che avrebbero… - Icios007 : RT @mante: Mentre i media italiani intevistano gli italiani che non sono riusciti a rientrare per le feste da UK, la notizia che 500 famigl… - maurotedesco68 : RT @mante: Mentre i media italiani intevistano gli italiani che non sono riusciti a rientrare per le feste da UK, la notizia che 500 famigl… -