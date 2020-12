Auto elettriche - Quando i modelli a batteria vestono la divisa (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L'Autonomia e le colonnine aumentano, i tempi di ricarica si accorciano: con queste premesse, le elettriche diventano più interessanti anche per gli usi professionali. E se i veicoli commerciali a batteria non sono certo una novità, così come i taxi a elettroni in alcune località del mondo, negli ultimi anni le vetture a emissioni zero stanno prendendo piede anche tra le forze di polizia: Auto con ruoli operativi, ma che al contempo strizzano l'occhio pure all'immagine. Le giapponesi. Non deve quindi stupire se persino l'Arma dei Carabinieri ha di recente adottato una flotta di ben 52 Leaf, fornite dalla Nissan Italia e destinate ai reparti preposti alla tutela dei parchi nazionali e delle biodiversità nelle riserve naturali dello Stato. In pratica, parliamo di quelle attività in passato affidate al Corpo Forestale, ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L'nomia e le colonnine aumentano, i tempi di ricarica si accorciano: con queste premesse, lediventano più interessanti anche per gli usi professionali. E se i veicoli commerciali anon sono certo una novità, così come i taxi a elettroni in alcune località del mondo, negli ultimi anni le vetture a emissioni zero stanno prendendo piede anche tra le forze di polizia:con ruoli operativi, ma che al contempo strizzano l'occhio pure all'immagine. Le giapponesi. Non deve quindi stupire se persino l'Arma dei Carabinieri ha di recente adottato una flotta di ben 52 Leaf, fornite dalla Nissan Italia e destinate ai reparti preposti alla tutela dei parchi nazionali e delle biodiversità nelle riserve naturali dello Stato. In pratica, parliamo di quelle attività in passato affidate al Corpo Forestale, ...

