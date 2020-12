The Midnight Sky - recensione (Di martedì 22 dicembre 2020) Al Circolo polare artico si trova l'osservatorio Barbeau, una struttura spaziosa e bene organizzata, capace di contenere decine e decine di ricercatori e tutto il personale con rispettive famiglie. Invece c'è rimasto un uomo solo, un vecchio scienziato malato terminale che si aggira negli spazi deserti. Siamo nel 2049, tre settimane dopo "l'evento", quando la base è stata evacuata per far tornare nei luoghi d'origine tutti i dipendenti, anche se il luogo che stanno abbandonando sembra essere più sicuro di quelli dove si stanno recando. La Terra infatti sta diventando un posto mortale, perché l'aria ormai irrespirabile si sta espandendo in ogni dove, seminando morte dovunque arrivi. Il vecchio ricercatore, mentre cerca di proseguire con le sue pur inutili cure, cerca ostinatamente di mettersi in contatto con una delle basi sparse nel lontano spazio, per avvisare, per sconsigliare il ... Leggi su eurogamer (Di martedì 22 dicembre 2020) Al Circolo polare artico si trova l'osservatorio Barbeau, una struttura spaziosa e bene organizzata, capace di contenere decine e decine di ricercatori e tutto il personale con rispettive famiglie. Invece c'è rimasto un uomo solo, un vecchio scienziato malato terminale che si aggira negli spazi deserti. Siamo nel 2049, tre settimane dopo "l'evento", quando la base è stata evacuata per far tornare nei luoghi d'origine tutti i dipendenti, anche se il luogo che stanno abbandonando sembra essere più sicuro di quelli dove si stanno recando. La Terra infatti sta diventando un posto mortale, perché l'aria ormai irrespirabile si sta espandendo in ogni dove, seminando morte dovunque arrivi. Il vecchio ricercatore, mentre cerca di proseguire con le sue pur inutili cure, cerca ostinatamente di mettersi in contatto con una delle basi sparse nel lontano spazio, per avvisare, per sconsigliare il ...

