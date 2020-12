Terrore a Milano, immigrato gambiano aggredisce 3 donne in stazione. 2 di loro si barricano in bagno (Di martedì 22 dicembre 2020) Inseguite dal maniaco, madre e figlia 20enne si salvano sfuggendo alla sua presa e barricandosi nel bagno. Ma appena poco prima, l’uomo, un immigrato gambiano 28enne, con precedenti all’attivo, aveva già colpito: individuando e aggredendo un’altra donna che, fortunatamente, è riuscita a dare l’allarme. Succede tutto nel giro di concitati minuti in pieno giorno, nella trafficata stazione centrale di Milano. E già si parla di un aggressore seriale… Milano, immigrato gambiano aggredisce 3 donne in stazione Forse un maniaco seriale. Decisamente un aggressore pericoloso. Non per niente, l’immigrato gambiano in azione alla stazione centrale di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 22 dicembre 2020) Inseguite dal maniaco, madre e figlia 20enne si salvano sfuggendo alla sua presa e barricandosi nel. Ma appena poco prima, l’uomo, un28enne, con precedenti all’attivo, aveva già colpito: individuando e aggredendo un’altra donna che, fortunatamente, è riuscita a dare l’allarme. Succede tutto nel giro di concitati minuti in pieno giorno, nella trafficatacentrale di. E già si parla di un aggressore seriale…inForse un maniaco seriale. Decisamente un aggressore pericoloso. Non per niente, l’in azione allacentrale di ...

