Roma: "Se non mi dai i soldi ti uccido", donna violentata mentre torna a casa (Di martedì 22 dicembre 2020) E' stato arrestato dalla Polizia di Stato un 29enne di etnia africana per aver violentato e rapinato una donna mentre tornava a casa. Gli agenti del commissariato Esquilino, diretto da Stefania D'Andrea, hanno sottoposto a Fermo il 29enne cittadino africano che il 16 dicembre scorso aveva rapinato e violentato una 46enne Romana. La donna aveva raccontato che, di rientro a casa, intorno alle 21.50, in via Gucciardini angolo via Carlo Botta, vicino ad un istituto di suore, era stata aggredita, rapinata e violentata da un uomo che dopo essersi avvicinato, l'aveva fatta cadere a terra minacciandola di ucciderla e di violentarla se non gli avesse consegnato i soldi.

