Roma, Friedkin irritato per la sconfitta contro l’Atalanta: zero contatti con la squadra (Di martedì 22 dicembre 2020) Il Messaggero racconta di un Dan Friedkin parecchio irritato per la rovinosa sconfitta della Roma contro l’Atalanta al Gewiss Stadium Piccola con le big. Friedkin irritato dopo il ko con l’Atalanta. Paulo Fonseca punta il dito contro la squadra, i quattro gol segnati dai bergamaschi hanno minato le certezze del tecnico che da quando allena i giallorossi ha incassato sette sconfitte, sei pareggi e solo tre vittorie nelle 16 gare di campionato in cui ha affrontato una big. Poco comprensibile inoltre il perché l’allenatore abbia scelto di cambiare una formazione che pareva aver trovato una sua dimensione. Secondo il portoghese la colpa di tutto sta nel modo di giocare da “bambini” che hanno avuto i suoi ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Il Messaggero racconta di un Danparecchioper la rovinosadellaal Gewiss Stadium Piccola con le big.dopo il ko con. Paulo Fonseca punta il ditola, i quattro gol segnati dai bergamaschi hanno minato le certezze del tecnico che da quando allena i giallorossi ha incassato sette sconfitte, sei pareggi e solo tre vittorie nelle 16 gare di campionato in cui ha affrontato una big. Poco comprensibile inoltre il perché l’allenatore abbia scelto di cambiare una formazione che pareva aver trovato una sua dimensione. Secondo il portoghese la colpa di tutto sta nel modo di giocare da “bambini” che hanno avuto i suoi ...

romanewseu : Roma, #Friedkin tenterà il delisting con il nuovo aumento di capitale #ASRoma #RomanewsEU - siamo_la_Roma : ??? L’ipotesi del «delisting» non è stata accantonata ???? La famiglia #Friedkin potrebbe salire nella quota di contr… - sportli26181512 : Cali nella ripresa, portieri e cambi: Roma, Fonseca cerca rimedi: Cali nella ripresa, portieri e cambi: Roma, Fonse… - Gino32064902 : RT @romanewseu: #Calciomercato, #Reynolds rispedisce al mittente l’offerta di #Friedkin: ora palla alla Roma #ASRoma #RomanewsEU https://t… - siamo_la_Roma : ??? Fumata grigia per il momento per quanto riguarda l’affare #Reynolds ???? La #Roma non ha ancora trovato un accord… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Friedkin Roma, Friedkin: "Stadio subito". Ecco le opzioni se salta Tor di Valle Corriere dello Sport.it Roma, Friedkin irritato per la sconfitta contro l’Atalanta: zero contatti con la squadra

Il Messaggero racconta di un Dan Friedkin parecchio irritato per la rovinosa sconfitta della Roma contro l'Atalanta al Gewiss Stadium ...

Fonseca, futuro tutto da capire

Il futuro del tecnico è ancora tutto da definire Paulo Fonseca non convince, la Roma non decolla, la conferma del quarto posto non lascia tranquilli i nuovi proprietari della società giallorossa. La R ...

Il Messaggero racconta di un Dan Friedkin parecchio irritato per la rovinosa sconfitta della Roma contro l'Atalanta al Gewiss Stadium ...Il futuro del tecnico è ancora tutto da definire Paulo Fonseca non convince, la Roma non decolla, la conferma del quarto posto non lascia tranquilli i nuovi proprietari della società giallorossa. La R ...