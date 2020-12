Prossimo turno Serie A 2020/2021 (Di martedì 22 dicembre 2020) : date e partite in programma La Serie A 2020/21 si appresta a vivere la 14ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario Serie A 2020/2021, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del . 14ª Giornata (22-23 dicembre 2020) Martedì 22 dicembre Ore 18.30, CROTONE-PARMA (DAZN) Ore 18.30, JUVENTUS-FIORENTINA (SKY) Mercoledì 23 dicembre Ore 18.30, VERONA-INTER (SKY) Ore 20.45, BOLOGNA-ATALANTA (SKY) Ore 20.45, MILAN-LAZIO (DAZN) Ore 20.45, NAPOLI-TORINO (SKY) Ore 20.45, ROMA-CAGLIARI (DAZN) Ore 20.45, SAMPDORIA-SASSUOLO (SKY) Ore 20.45, SPEZIA-GENOA (SKY) Ore 20.45, UDINESE-BENEVENTO (SKY) Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 dicembre 2020) : date e partite in programma La/21 si appresta a vivere la 14ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del . 14ª Giornata (22-23 dicembre) Martedì 22 dicembre Ore 18.30, CROTONE-PARMA (DAZN) Ore 18.30, JUVENTUS-FIORENTINA (SKY) Mercoledì 23 dicembre Ore 18.30, VERONA-INTER (SKY) Ore 20.45, BOLOGNA-ATALANTA (SKY) Ore 20.45, MILAN-LAZIO (DAZN) Ore 20.45, NAPOLI-TORINO (SKY) Ore 20.45, ROMA-CAGLIARI (DAZN) Ore 20.45, SAMPDORIA-SASSUOLO (SKY) Ore 20.45, SPEZIA-GENOA (SKY) Ore 20.45, UDINESE-BENEVENTO (SKY) Leggi su Calcionews24.com

Adrien Rabiot a rischio squalifica. Il centrocampista della Juventus potrebbe dover scontare un turno di stop nella prossima giornata di campionato. Tutti nasce dal ricorso del Napoli al Coni contro ...

Serie D: Nicolò Buso (Sestri Levante) in vetta alla classifica marcatori e fermato per un turno risultati

Sestri Levante. A seguito dei provvedimenti arbitrali presi nelle partite della decima giornata del girone A della Serie D. Francesco Bini (Folgore Caratese) è stato fermato per tre turni in quanto es ...

