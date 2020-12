Per il garante della privacy TikTok non tutela abbastanza i minori (Di martedì 22 dicembre 2020) TikTok (Photo credit should read -/AFP/Getty Images)Il garante italiano per la protezione dei dati personali (Gpdp) ha avviato un procedimento contro TikTok. La contestazione è che la piattaforma multimediale della società cinese ByteDance abbia una scarsa attenzione alla tutela dei minori. Tra le violazioni contestate dal garante ci sarebbero anche la facilità con cui si riesce ad aggirare il divieto d’iscrizione imposto ai minori di 13 anni, la poca trasparenza e la scarsa chiarezza delle informazioni rese agli utenti. Inoltre TikTok avrebbe delle impostazione predefinite che sarebbero state valutate dal garante come non rispettose della privacy. Nonostante TikTok ... Leggi su wired (Di martedì 22 dicembre 2020)(Photo credit should read -/AFP/Getty Images)Ilitaliano per la protezione dei dati personali (Gpdp) ha avviato un procedimento contro. La contestazione è che la piattaforma multimedialesocietà cinese ByteDance abbia una scarsa attenzione alladei. Tra le violazioni contestate dalci sarebbero anche la facilità con cui si riesce ad aggirare il divieto d’iscrizione imposto aidi 13 anni, la poca trasparenza e la scarsa chiarezza delle informazioni rese agli utenti. Inoltreavrebbe delle impostazione predefinite che sarebbero state valutate dalcome non rispettose. Nonostante...

