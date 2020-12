Omicidio fidanzati di Lecce | la procura chiede il giudizio immediato

Aquila6811 : RT @LaGazzettaWeb: Omicidio fidanzati Lecce, Procura: «Giudizio immediato per il killer reo confesso» - LaGazzettaWeb : Omicidio fidanzati Lecce, Procura: «Giudizio immediato per il killer reo confesso» -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio fidanzati

Arrestata una donna nell’indagine sul duplice omicidio della coppia di albanesi scomparsi nel 2015, Sheptim e Teuta Pasho i cui resti sono stati trovati in valigie a Firenze. I carabinieri hanno esegu ...C’è un fermo per il caso dei cadaveri trovati a pezzi in alcune valigie a Firenze. Si tratta della fidanzata del figlio di Sheptim e Teuta Pasho, la coppia di coniugi albanesi che erano scomparsi nel ...