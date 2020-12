I pronostici di Serie A 14ª giornata | i consigli di CalcioWeb | la Juve vince e l’Inter rischia

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 22 dicembre 2020) Si torna in campo per la 14ªdel campionato diA, si gioca il turno pre-natalizio in grado di fornire interessanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica, tutti idel massimo campionato italiano. Nella prima sfida scontro per la salvezza tra Parma e Crotone, in serata gioca lantus che ha intenzione di continuare la striscia positiva contro la Fiorentina. Mercoledì ricco di emozioni, si parte con l’insidiosa trasferta delcontro il Verona, l’Atalanta sul campo del Bologna. Il big match mette di fronte il Milan e la Lazio, il Napoli alla ricerca del riscatto con il Torino. Stesso discorso per la Roma con il Cagliari, esordio in panchina per Ballardini contro lo Spezia. Altro scontro salvezza tra Udinese e Benevento. Idi ...