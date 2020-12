“Ho respirato molto | mortificante…” Amici | scenata al veleno in studio Lorella Cuccarini se la prende proprio con lei

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 22 dicembre 2020) Nella giornata di oggi, martedì 22 dicembre, è andato in onda il daytime di ‘20’ prima della pausa natalizia. Ci si è soffermati sull’ultima parte della puntata di sabato scorso. Colui che doveva esibirsi per restare nella scuola o essere eliminato è stato Tommaso, che ha danzato in compagnia dell’allieva di, Rosa Di Grazia. La ragazza è stata selezionata da Alessandra Celentano esclusivamente per rimanere ferma durante l’intera esibizione. E sono scoppiate polemiche. Da quando ha iniziato l’avventura nel programma condotto da Maria De Filippi, Rosa è stata bollata dalla nipote dell’artista Adriano Celentano semplicemente come una bella ragazza, che però non ha altre caratteristiche tecniche importanti. Questa scelta ha fatto imbestialire, che non è riuscita a rimanere in silenzio ...