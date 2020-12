Ha corso 211 maratone in due anni in 193 Paesi diversi (con un infarto in mezzo) (Di martedì 22 dicembre 2020) Nick Butter ha avuto un lieve infarto a due miglia dal traguardo di una maratona sull’isola polinesiana di Samoa. La 182esima maratona di un incredibile viaggio in cui, in 674 giorni (meno di due anni) ha corso una maratona in ogni Paese del mondo. Per l’esattezza 211 maratone consecutive in 193 nei Paesi membri delle Nazioni Unite, più altre 18 di “prova”. È la prima persona a realizzare un’impresa del genere, e, soprattutto, a sopravvivere. Non è una cosa scontata per un atleta che ha una storia familiare di problemi cardiaci e che nel corso di queste gare ha affrontato aggressioni con le armi da fuoco, è stato attaccato dai cani, e ha – appunto – ha avuto un infarto. La sua storia la racconta la BBC. Butter usa spesso un tassista, un motociclista o un ciclista che ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 dicembre 2020) Nick Butter ha avuto un lievea due miglia dal traguardo di una maratona sull’isola polinesiana di Samoa. La 182esima maratona di un incredibile viaggio in cui, in 674 giorni (meno di due) hauna maratona in ogni Paese del mondo. Per l’esattezza 211consecutive in 193 neimembri delle Nazioni Unite, più altre 18 di “prova”. È la prima persona a realizzare un’impresa del genere, e, soprattutto, a sopravvivere. Non è una cosa scontata per un atleta che ha una storia familiare di problemi cardiaci e che neldi queste gare ha affrontato aggressioni con le armi da fuoco, è stato attaccato dai cani, e ha – appunto – ha avuto un. La sua storia la racconta la BBC. Butter usa spesso un tassista, un motociclista o un ciclista che ...

napolista : Ha corso 211 maratone in due anni in 193 Paesi diversi (con un infarto in mezzo) La racconta la BBC: è stato sparat… -

Ultime Notizie dalla rete : corso 211 211° Corso di formazione per allievi agenti da assegnare ai gruppi sportivi Polizia di Stato Fiamme oro - Avvio corso SILP CGIL Project Cars 3PC3 Style Pack: arrivano Lamborghini Sian e Ferrari SF90 Stradale

Project Cars 3, il nuovo titolo della saga uscito pochi mesi fa, introduce PC3 Style Pack, una nuova espansione con Lambo Sian e Ferrari SF90 Stradale.

Il virus torna a correre: Lombardia, Lazio e Veneto hanno numeri "arancioni"

Il Veneto resta la regione con il maggior numero di contagi sia in termini assoluti (4.211) sia in rapporto ai tamponi effettuati (22,40 per cento). In Lombardia i contagi sono stati 2.744 su 33.846 ...

Project Cars 3, il nuovo titolo della saga uscito pochi mesi fa, introduce PC3 Style Pack, una nuova espansione con Lambo Sian e Ferrari SF90 Stradale.Il Veneto resta la regione con il maggior numero di contagi sia in termini assoluti (4.211) sia in rapporto ai tamponi effettuati (22,40 per cento). In Lombardia i contagi sono stati 2.744 su 33.846 ...