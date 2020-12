Grande Fratello Vip 5: Samantha De Grenet definisce psicopatica a Stefania Orlando (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Samantha De Grenet ha dato della psicopatica a Stefania Orlando dopo la lite nella cucina del Grande Fratello Vip 5 per una teglia usata come scolapiatti. Stefania Orlando accusata di essere una psicopatica da Samantha De Grenet dopo un litigio: i concorrenti del Grande Fratello Vip 5 continuano a trascendere nel linguaggio usando termini inaccettabili per un programma televisivo. Il Grande Fratello Vip è sempre stato considerato la casa del trash, ma questa quinta edizione sembra stia sfuggendo di mano agli autori e i nuovi arrivati stanno dando il peggio di loro stessi in queste ultime 24 ore. Dopo che Sonia Lorenzini ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 23 dicembre 2020)Deha dato delladopo la lite nella cucina delVip 5 per una teglia usata come scolapiatti.accusata di essere unadaDedopo un litigio: i concorrenti delVip 5 continuano a trascendere nel linguaggio usando termini inaccettabili per un programma televisivo. IlVip è sempre stato considerato la casa del trash, ma questa quinta edizione sembra stia sfuggendo di mano agli autori e i nuovi arrivati stanno dando il peggio di loro stessi in queste ultime 24 ore. Dopo che Sonia Lorenzini ...

