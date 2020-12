Di Maio | 209 mld dall' Ue | governo sia efficace ed efficiente

(Di martedì 22 dicembre 2020) TERNI, 22 DIC - "Abbiamo da spendere 209 miliardi di euro, in proporzione sono più del Piano Marshall. L'Italia è il Paese che più beneficia dei fondi europei e tutti giustamente si aspettano ...

flasorella : RT @MarcoRizzoPC: Con Di Maio una valanga di assunzioni alla Farnesina? Guardate l’emendamento all’art. 161 della legge di bilancio approva… - MariMario1 : RT @MarcoRizzoPC: Con Di Maio una valanga di assunzioni alla Farnesina? Guardate l’emendamento all’art. 161 della legge di bilancio approva… - Chetantopassa : RT @MarcoRizzoPC: Con Di Maio una valanga di assunzioni alla Farnesina? Guardate l’emendamento all’art. 161 della legge di bilancio approva… - perrero_s : RT @MarcoRizzoPC: Con Di Maio una valanga di assunzioni alla Farnesina? Guardate l’emendamento all’art. 161 della legge di bilancio approva… - SbrizzaClaudio : RT @MarcoRizzoPC: Con Di Maio una valanga di assunzioni alla Farnesina? Guardate l’emendamento all’art. 161 della legge di bilancio approva… -

Ultime Notizie dalla rete : Maio 209

ANSA Nuova Europa

Dopo lunghi anni di attesa, con i lavori bloccati per il fallimento di una ditta e poi la ripresa, martedì 22 dicembre 2020 ..."L'Italia è il Paese che più beneficia dei fondi europei, che in proporzione sono più del Piano Marshall". "Abbiamo da spendere 209 miliardi di euro, in proporzione sono più del Piano Marshall. L'Ital ...