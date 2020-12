Covid: “Lei è in pericolo di vita”. Cronaca dall’inferno di una terapia intensiva (Di martedì 22 dicembre 2020) Riceviamo e volentieri pubblichiamo il racconto dell’esperienza traumatica di Antonio Saccà, reduce dal Coronavirus. Caro direttore, Accadono nella vita di ciascuno vicende che non vorremmo né vivere né ricordare. I ricordi sono come la bocca di un serpente, che ingoiano senza ancora uccidere, ma se tu rimani dentro ai ricordi vieni ingoiato. Bisogna avere la forza di non ricordare o ricordare volendo uscire dalla bocca del serpente. Il dodici ottobre 2020 a sera tarda e poi a notte iniziata, il fastidio bruciante che mi appesantiva la gola e un malmesso stato d’animo mi spinse a reclamare l’ambulanza. Covid, nella bocca del serpente Erano giorni che non ero più me stesso, ma quella notte cominciavo a non esserlo del tutto. Solite situazioni, barella, richiesta di quale ospedale mi poteva ricevere e mi affidano al Sandro Pertini. E qui accade un primo ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 22 dicembre 2020) Riceviamo e volentieri pubblichiamo il racconto dell’esperienza traumatica di Antonio Saccà, reduce dal Coronavirus. Caro direttore, Accadono nelladi ciascuno vicende che non vorremmo né vivere né ricordare. I ricordi sono come la bocca di un serpente, che ingoiano senza ancora uccidere, ma se tu rimani dentro ai ricordi vieni ingoiato. Bisogna avere la forza di non ricordare o ricordare volendo uscire dalla bocca del serpente. Il dodici ottobre 2020 a sera tarda e poi a notte iniziata, il fastidio bruciante che mi appesantiva la gola e un malmesso stato d’animo mi spinse a reclamare l’ambulanza., nella bocca del serpente Erano giorni che non ero più me stesso, ma quella notte cominciavo a non esserlo del tutto. Solite situazioni, barella, richiesta di quale ospedale mi poteva ricevere e mi affidano al Sandro Pertini. E qui accade un primo ...

