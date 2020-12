Covid, Giani: fra 6 giorni i primi vaccini in Toscana (Di martedì 22 dicembre 2020) La Toscana avrà il primo stock di dosi di vaccini antiCovid - saranno 600 - subito dopo Natale. Il governatore, Eugenio Giani, lo evidenzia specificando che questi primi vaccini arriveranno alle 7 della mattina del 27 dicembre e che saranno distribuiti 50 per ciascuno dei 12 presidi ospedalieri dove verranno somministrati. Leggi su firenzepost (Di martedì 22 dicembre 2020) Laavrà il primo stock di dosi dianti- saranno 600 - subito dopo Natale. Il governatore, Eugenio, lo evidenzia specificando che questiarriveranno alle 7 della mattina del 27 dicembre e che saranno distribuiti 50 per ciascuno dei 12 presidi ospedalieri dove verranno somministrati.

