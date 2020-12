Catania, da un tombino spunta un pitone reale (Di martedì 22 dicembre 2020) Catania, 22 dic – C’è un pitone a Catania. Nella popolosa metropoli siciliana è accaduto ieri un fatto alquanto singolare e dal sapore decisamente esotico, per quanto apparentemente incredibile. Un pitone reale è stato infatti trovato in un tombino del centro storico. Se il rettile appartenesse alla fauna autoctona italiana, la notizia sarebbe ovviamente passata inosservata. Invece parliamo di un grosso serpente diffuso in Asia, Oceania e in particolare in Africa, ma del tutto assente in Europa. Un mansueto pitone a Catania Nella realtà dei fatti il rettile ritrovato nella città etnea, di circa un metro e venti, nonostante l’agitazione si è mostrato adattato all’uomo quando i veterinari dell’ ASP e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto. Da ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 22 dicembre 2020), 22 dic – C’è un. Nella popolosa metropoli siciliana è accaduto ieri un fatto alquanto singolare e dal sapore decisamente esotico, per quanto apparentemente incredibile. Unè stato infatti trovato in undel centro storico. Se il rettile appartenesse alla fauna autoctona italiana, la notizia sarebbe ovviamente passata inosservata. Invece parliamo di un grosso serpente diffuso in Asia, Oceania e in particolare in Africa, ma del tutto assente in Europa. Un mansuetoNella realtà dei fatti il rettile ritrovato nella città etnea, di circa un metro e venti, nonostante l’agitazione si è mostrato adattato all’uomo quando i veterinari dell’ ASP e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto. Da ...

