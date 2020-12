Calo netto dei nuovi contagi, in risalita oltre 600 i decessi (Di martedì 22 dicembre 2020) Martina Piumatti In discesa all'8% rapporto positivi/tamponi. Diminuiscono i pazienti in terapia intensiva. contagi in risalita in Lombardia Sono 13.318 i nuovi contagi di coronavirus nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio della pandemia di 1.977.318. I morti salgono a 628, ieri 415. Ad oggi in Italia ci sono 605.955 attualmente positivi, con un Calo nelle ultime 24 ore di 7.627. L'incremento dei guariti e dei dimessi in un giorno è di 20.315 che porta il totale dall'inizio dell'emergenza a 1.301.573. In netto Calo il rapporto positivi/tamponi, che scende all'8,01% (ieri 12,37%), 2.687 i pazienti in terapia intensiva, 44 in meno. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 24.948 persone, con un Calo rispetto a ieri di 197 ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 22 dicembre 2020) Martina Piumatti In discesa all'8% rapporto positivi/tamponi. Diminuiscono i pazienti in terapia intensiva.inin Lombardia Sono 13.318 idi coronavirus nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio della pandemia di 1.977.318. I morti salgono a 628, ieri 415. Ad oggi in Italia ci sono 605.955 attualmente positivi, con unnelle ultime 24 ore di 7.627. L'incremento dei guariti e dei dimessi in un giorno è di 20.315 che porta il totale dall'inizio dell'emergenza a 1.301.573. Inil rapporto positivi/tamponi, che scende all'8,01% (ieri 12,37%), 2.687 i pazienti in terapia intensiva, 44 in meno. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 24.948 persone, con unrispetto a ieri di 197 ...

Calo netto dei nuovi contagi, in risalita oltre 600 i decessi

